Mondo Radio nella Giuria delle Radio di Sanremo

LATINA – Quest’anno il vincitore di Sanremo, sarà votato anche dalla giuria delle Radio che sostituirà la giuria demoscopica. Una delle emittenti del gruppo Mondo Radio, il polo radiofonico di Latina, è stata scelta attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano e sarà in compagnia di altre 100 radio italiane.

In onda poi, nel corso della giornata, collegamenti con gli inviati e gli ospiti pontini e non solo alla 74esima edizione del Festival della Canzone italiana.

Il regolamento prevede che nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

Nel corso della Quarta serata dedicata alle Cover, i 30 artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: il televoto avrà il peso maggiore con il 34%, 33% invece per Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e 33% Giuria delle Radio, stesso metodo che verrà utilizzato nell’ultima fase della finale.