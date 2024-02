Parco del Circeo, La Penna: «Una forzatura istituzionale sbagliata anche nel metodo»

SABAUDIA – Per il consigliere dem c’è in ballo anche una questione di metodo: «La destra al Governo a livello nazionale e regionale agisce commissariando enti a tutti i livelli, al di là di ogni considerazione sul caso specifico. Sono atti forti che implicherebbero valutazioni meno superficiali e il coinvolgimento di autorevoli segmenti di classe dirigente, di altissimo profilo. Il problema – conclude – non è in sé la tendenza allo spoils system, ma il fatto che non ci si accontenti di strumenti ordinari e, al contempo, non si considerino per gli incarichi profili straordinari».