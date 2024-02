Protesta degli agricoltori, tre presidi oggi a Roma. Trattori in partenza anche da Latina e Fondi

ROMA – Ancora spaccata la protesta degli agricoltori, tre i presidi nella capitale previsti per oggi: Colosseo, Campidoglio, Circo Massimo. Riscatto Agricolo sarà al Campidoglio tra le 13 e le 18. Un’altra fetta di agricoltori, capitanata dal pontino Danilo Calvani, si riunisce in Piazza Ugo La Malfa. Gli agricoltori si sono dati appuntamento alle 15 al Circo Massimo dove si attendono una decina di mezzi. A dare inizio alle manifestazioni saranno i gruppi provenienti da Caserta, Fondi, Velletri e dall’Abruzzo, riuniti in “Altragricoltura ” e “ Popolo produttivo” che si sono fermati ieri a Castel di Leva e che oggi con due trattori arriveranno al Colosseo