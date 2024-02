Ricettazione, denunciato un 65enne di Aprilia

APRILIA – I Carabinieri di Aprilia hanno denunciato per ricettazione, un cittadino classe 59 residente ad Aprilia. I militari, su richiesta arrivata al 112, sono andati in un terreno di proprietà del 65enne dove veniva trovato il GPS di un’autovettura il cui furto era stato denunciato in data 8 febbraio presso la Stazione Carabinieri di Roma Tuscolana.

Sebbene sul posto il veicolo non venisse trovato, i militari hanno avuto modo di trovare parti di un veicolo intestato a una società che aveva sporto il furto del mezzo il 9 febbraio scorso alla Stazione Cc di Roma Talenti.

Il veicolo trovato è stato posto sotto sequestro.