A Latina arriva il Mercato Internazionale: dal 12 al 14 aprile piazza del Quadrato sarà il centro del mondo

LATINA – Latina è pronta a ospitare la Mostra Mercato a carattere internazionale del commercio ambulante. L’appuntamento, organizzato dalla Fiva Confcommercio di Latina, è in programma dal 12 al 14 aprile tra piazza del Quadrato e viale Italia a Latina. Nella tre giorni i tantissimi ambulanti, di cui 40-50 stranieri e 20-30 italiani, proporranno la vendita di prodotti alimentari e non, tipici dei Paesi Europei (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria); di altre Nazioni (Argentina, Brasile, Messico, Thailandia, Israele) e delle Regioni Italiane.

“Regioni d’Europa – Mercato internazionali, è l’evento fieristico annuale itinerante dedicato all’artigianato, ai prodotti enogastronomici e le migliori proposte di somministrazione europee. Sulla scia delle positive esperienze maturate anche in sede Europea si sono moltiplicate le piazze e i luoghi dove si è svolta e ancora oggi periodicamente si svolge questa importante ed unica manifestazione. In un contesto ben organizzato si fondono la presenza di operatori che provengono da tutto il mondo con quella delle eccellenze italiane sia enogastronomiche che delle produzioni artigianali e tipiche delle regioni del mondo”, spiega la Fiva.

“Il punto di forza è il continuo e costante intreccio operativo offerto dal mondo del commercio ambulante e delle organizzazioni di rappresentanza che ben conoscono tale mondo come Unione Confcommercio, Apeca Confcommercio; le organizzazioni operative come Promo.Ter – Ente per la promozione e lo sviluppo del Commercio e la cooperazione con le associazioni territoriali del commercio ambulante, delle Camere di commercio, degli Enti locali quali Comuni o Regioni. Grazie a questa capacità di “fare sistema” i Mercati Europei arrivano sulle maggiori piazze nazionali che, per un intero week-end, diventano piazze internazionali. L’idea che anima questi eventi è far incontrare gli operatori italiani e i loro omologhi europei e non, con il consumo italiano. Nei Mercati Europei, i banchi di provenienza estera sono una nutrita percentuale del totale, mentre i rappresentanti delle specificità regionali italiane si aggirano intorno al 20/30%. Sotto il profilo merceologico, un 30% di banchi di alimentari si affianca ad un 55% del settore non alimentare, mentre il restante 15% è costituito da operatori che effettuano somministrazione/ristorazione”.

“La nostra iniziativa – spiega la Fiva – vuole essere un evento di prospettiva per la città; non siamo abituati ad organizzare eventi singoli, la nostra prospettiva è di consolidare l’iniziativa riproponendola anno per anno, facendola divenire un appuntamento parte del calendario della città”.

Il gruppo Mondiradio è radio ufficiale dell’evento.