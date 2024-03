Banda specializzata fa razzia di smartphone in un negozio del centro di Latina

LATINA – Una banda specializzata ha fatto razzia di smartphone e computer in un negozio del centro di Latina, in via Carducci. La banda di ladri ha agito nella notte tra domenica e lunedì e in 1 minuto e 32 secondi hanno svuotato l’esercizio commerciale in via Carducci, così come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dalle forze dell’ordine. Una residente del palazzo in cui si trova il negozio ha sentito il rumore della vetrina spaccata e ha allertato i carabinieri, ma una volta giunti sul posto i ladri erano già fuggiti. Ingente il bottino, i malviventi hanno preso tutti gli IPhone che sono riusciti a trovare.