Arrestato per il furto di un portafogli in Tribunale, torna libero in attesa del processo

LATINA – Dopo aver chiesto scusa in aula con una colorita espressione pronunciata in campano, è tornato in libertà il 43enne che martedì mattina aveva rubato il portafoglio dalla borsa di una donna all’interno del Tribunale senza pensare che veniva ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Dopo l’allarme dato dalla signora derubata, nel giro di pochi minuti era stato individuato e bloccato dai carabinieri e accusato di furto aggravato perché commesso in un ufficio pubblico. “Agg’ fatt ‘na stru…ta” ha detto l’uomo al giudice monocratico che, in attesa della prossima udienza fissata per il 4 luglio prossimo, lo ha rimesso in libertà senza obblighi.