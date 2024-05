Il saluto del Questore Gargiulo a Latina. Ai cittadini dico: “Avere fiducia e pretendere sicurezza”

LATINA – E’ il giorno del saluto per il questore di Latina Raffaele Gargiulo (qui in foto con la responsabile dell’Ufficio di Gabinetto Valeria Morelli) che lascia il capoluogo pontino per andare a dirigere la questura di Pisa, riavvicinandosi anche a casa. Un compito di grande responsabilità, in una realtà dove era stato come capo della Digos, dopo gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati il 23 febbraio scorso in occasione di una manifestazione non autorizzata degli studenti nel capoluogo toscano.

“Mi piace mettere in rilievo – ha detto il Questore uscente – il lavoro svolto dalle poliziotte e dai poliziotti che lavorano in questa provincia. Ritengo che tutti insieme abbiamo raggiunto buoni risultati e che ci siano ottime premesse per continuare bene il nostro lavoro”. Un’ esperienza positiva anche sotto il profilo umano: “Sono felice di aver conosciuto una terra che non avevo mai visto, mi dispiace non fare in tempo a salutare tutti gli amici”. Ai cittadini l’invito a chiedere, fidarsi e pretendere.

Queste le sue parole durante il saluto oggi in Questura.

Il questore Gargiulo che era arrivato a Latina a novembre del 2022, dunque meno un anno e mezzo fa è stato salutato in Comune questa mattina dalla sindaca Matilde Celentano. “Ringrazio il dottor Gargiulo per l’importante lavoro svolto nel territorio pontino che ha consentito di rendere più sicura la nostra provincia”, ha affermato la prima cittadina a margine dell’incontro definendolo “impeccabile uomo delle istituzioni, esempio per le donne e gli uomini della Polizia di Stato”. “A lui – scrive Celentano in una nota – va il merito di aver operato sempre in sinergia con le altre forze dell’ordine. E’ stato molto rassicurante affidarsi alla sua esperienza nei momenti difficili e per i quali si è reso necessario un confronto nell’ambito delle riunioni dell’ordine e della sicurezza pubblica. Raffaele Gargiulo lascia la Questura di Latina con un incremento di organico da quando, nel novembre 2022, era arrivato nella sede di corso della Repubblica. Ora lo attende il delicato quanto prestigioso incarico di Questore di Pisa. Sono certa che l’esperienza maturata anche nella nostra città, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela della legalità anche nel territorio della provincia toscana”.

Appassionato di sport, nel periodo trascorso in provincia di Latina ha saputo appassionarsi anche al volley e alla squadra locale. Lo riferisce la Cisterna Volley: “Spesso è stato presente alle nostre partite e ha ricambiato il grande affetto tributato dal pubblico. Siamo onorati di aver avuto un tifoso così speciale che s’è appassionato al nostro Club e alla nostra realtà sportiva: gli auguriamo le migliori fortune nel suo nuovo incarico, buon lavoro e sono convinto che continuerà a fare il tifo per noi – ha dichiarato Massimiliano Marini, il presidente onorario del Cisterna Volley – Ovviamente quando avrà la possibilità, impegni permettendo, ci farebbe piacere ricevere una sua visita in futuro perché sono sicuro che la passione per questo sport e per il nostro Club difficilmente gli passerà». Diamo il benvenuto a Fausto Vinci che prenderà il suo posto e siamo sicuri che anche lui saprà appassionarsi alla nostra realtà sportiva”.

Ufficializzato nei giorni scorsi l’avvicendamento con il questore di Viterbo Fausto Vinci.