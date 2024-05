Latina, Bruno Creo entra in Forza Italia

LATINA – Bruno Creo passa a FI. L’ex consigliere di An e assessore della giunta Zaccheo ha scelto di unirsi alla pattuglia azzurra guidata al coordinatore provinciale Giuseppe Di Rubbo che commenta: “Si tratta dell’ulteriore dimostrazione – spiega il coordinatore provinciale di Forza Italia Latina, Giuseppe Di Rubbo – del fatto che l’attenzione verso un partito come il nostro, serio e coerente, sta crescendo in modo costante. Bruno Creo è un uomo di grande esperienza e conoscenza sotto il profilo amministrativo, politico ed istituzionale. Sono certo che saprà essere punto di coesione per i tanti giovani che stanno scegliendo di aderire a Forza Italia nella nostra provincia e che in lui potranno trovare un riferimento. Stiamo costruendo una classe dirigente che ha quale unico obiettivo quello di lavorare per il bene delle comunità che rappresenta e ad un progetto politico di ampio respiro”.

“La decisione di entrare in Forza Italia nasce in piena coerenza con quelli che sono da sempre stati i miei valori. Valori cristiani legati alla libertà, con una forte connotazione europeista, che da sempre sono il mio riferimento. Nella coalizione di centrodestra, a livello nazionale come locale, Forza Italia ricopre – spiega Bruno Creo – un ruolo chiave distinguendosi per essere un partito moderato sia nel rapporto con le istituzioni che nel dialogo democratico con tutte le forze politiche con il fine esclusivo di dare risposte ai cittadini. Nella maggioranza del Comune di Latina sta dimostrando un atteggiamento cosciente e responsabile che apre ad ulteriori margini di crescita e di radicamento sul territorio. Abbiamo una grande sfida di fronte che sta nel conquistare tutti coloro che si rifugiano nell’astensionismo e che in Forza Italia possono trovare la propria casa”.

Forza Italia provinciale – riporta la nota di forza Italia – terrà conto e valorizzerà l’esperienza di Bruno Creo anche nel settore della cultura nel quale ha ricoperto ruoli di primo piano anche a livello amministrativo.