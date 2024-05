Ristoratore accoltellato al Lido di Latina, fermato dalla polizia il presunto responsabile

LATINA – A meno di 24 ore dai fatti è stato fermato giovedì dalla squadra Mobile della Questura di Latina con i colleghi di Roma, l’uomo che nel pomeriggio del primo maggio, dopo una discussione per futili motivi avvenuta all’interno di Capitan Vasco al Lido di Latina, ha afferrato un coltello colpendo all’addome Ercole Fanti, 65nne proprietario del locale. L’identificazione del presunto responsabile era stata veloce grazie alle testimonianze dei presenti e ad alcune immagini sequestrate dalla polizia che ha svolto i primi accertamenti intervenendo sul posto dopo l’allarme da parte dei presenti. L’uomo, fermato in una borgata romana a pochi metri dall’abitazione in cui vive, è accusato di tentato omicidio. Si trovava nel locale di Latina Lido con una comitiva e dopo i fatti, tutti sono fuggiti senza prestare soccorso alla vittima.

In una nota la sindaca di Latina Matilde Celentano ha espresso vicinanza, a nome dell’amministrazione comunale, nei confronti del titolare del ristorante: “L’episodio avvenuto nella giornata di ieri in un locale della marina di Latina è di una gravità inaudita – ha affermato la prima cittadina -. Mi sono immediatamente messa in contatto con il figlio del titolare del locale, per portare la vicinanza dell’amministrazione tutta al padre, che ha subito un complicato intervento chirurgico e si trova al momento ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nelle prossime ore mi recherò personalmente a trovarlo, convinta che la vicinanza delle istituzioni sia di fondamentale importanza quando si verificano episodi di tale gravità. A nome dell’amministrazione e dei cittadini di Latina che rappresento auguro alla vittima dell’episodio di violenza una pronta guarigione e confido nel lavoro delle forze dell’ordine, che possano identificare al più presto i responsabili e fare luce sulla vicenda”.