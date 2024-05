Ottanta cessioni di droga, due arresti ad Aprilia

APRILIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di due persone gravemente indiziate del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento costituisce l’epilogo di complesse indagini di polizia giudiziaria poste in essere dai finanzieri della Tenenza di Aprilia dopo il sequestro di sostanze stupefacenti eseguito da una pattuglia impiegata in servizio di controllo del territorio. Ricostruite oltre 80 cessioni di droga.

I due indagati nel corso delle indagini erano stati arrestati in flagranza di reato dai finanzieri pontini per possesso di 40 grammi di cocaina e 2,5 grammi di hashish, in dosi già confezionate per lo spaccio.