Incidente su via Epitaffio, martedì i funerali di Mario Gustavo Lazzarini

LATINA – Saranno celebrati martedì 2 aprile, alle ore 15, nella chiesa di Santa Rita di Latina, i funerali di Mario Gustavo Lazzarini, il ragazzo di 28 anni travolto e ucciso da un Suv nella tarda serata di martedì mentre percorreva in bicicletta via Epitaffio in direzione Latina Scalo.

Il Pm Giuseppe Miliano, come da prassi ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale nei confronti del quarantacinquenne alla guida della vettura. L’inchiesta dovrà chiarire cause e responsabilità del sinistro, rilevato dai carabinieri della compagnia di Latina.

Il Sostituto Procuratore ha disposto anche l’autopsia sulla salma e giovedì ha affidato l’incarico al medico legale Maria Cristina Setacci, che ha proceduto nel pomeriggio di ieri, alla presenza anche del consulente tecnico per la parte offesa, Antonio Grande messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., che assiste la famiglia del ragazzo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, ultimato l’esame, l’autorità giudiziaria ha dunque dato il nulla osta alla sepoltura, la camera ardente allestita al cimitero di Latina resterà aperta martedì dalle 11 alle 14.30, fino a mezzora prima dell’inizio delle esequie.

“Nato e sempre vissuto a Latina, Mario Gustavo Lazzarini era conosciutissimo e ben voluto da tutti in città, anche per aver lavorato per diversi anni come cameriere in un noto locale di Borgo Piave e aveva tantissimi amici che condividevano con lui varie passioni come quella per il calcio, che praticava abitualmente. Un ragazzo solare, allegro, sempre con il sorriso sulla labbra, che si faceva voler bene da tutti” lo piange la mamma.