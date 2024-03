Riprende il processo ai due medici che fecero restituire l’arma al carabiniere Capasso. Lui poi uccise le figlie Alessia e Martina

LATINA – Riparte, davanti ad un nuovo giudice monocratico, il processo per omicidio colposo a carico dei due medici che diedero il nulla osta alla restituzione dell’arma d’ordinanza al carabiniere Luigi Capasso che, pochi giorni più tardi, a Cisterna, tentò prima di uccidere la moglie Antonietta Gargiulo appena uscita di casa per andare al lavoro, poi entrò nell’appartamento dove viveva la famiglia e sterminò le due figlie Martina e Alessia prima di togliersi la vita. Era il 28 febbraio del 2018.

La giudice Enrica Villani ha respinto oggi le eccezioni presentate dalle difese e ha rinviato il processo al 5 maggio prossimo per ascoltare alcuni carabinieri chiamati dall’accusa come testimoni. Era invece già stata acquisita la testimonianza della Gargiulo, che ha riferito delle denunce seguite alle continue minacce ricevute dal marito dopo la separazione e che in un primo tempo avevano portato al ritiro precauzionale dell’arma di servizio.

Solo alcuni giorni fa, il 21 marzo, a sei anni dai fatti, Antonietta Gargiulo ha scritto un post ricordando la sua uscita dal San Camillo di Roma dopo la terapia intensiva e il ricovero: “A stento mi reggevo in piedi. All’uscita dalla porta dell’ospedale respirai dopo tanto l’aria, guardai un cielo un po’ coperto come oggi. Non sapevo cosa mi aspettasse. Senza più niente. Senza le mie bambine, ero lì in piedi sulla soglia di quella porta che fino ad allora era per me un traguardo irraggiungibile, come era impossibile per me vivere senza le mie bambine. Eppure per loro, i miei fiori di una eterna primavera ho trovato la forza di lottare. Per tutte le donne a cui come me era stata tolta la vita, la libertà, l’amore. Siamo semi – aggiunge Antonietta Gargiulo. Non ci avete seppellito”.