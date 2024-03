Mozione Pd su lavoro sicuro, il Consiglio comunale di Latina approva l’adesione al protocollo della Provincia

LATINA – Il Consiglio Comunale di Latina ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo del PD Latina sull’adesione al protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti pubblici della Provincia di Latina. “Con questa votazione dimostriamo che il Comune di Latina ha a cuore la tutela della legalità e della regolarità dei lavori nel settore degli appalti pubblici, nonché di garantire il pieno e totale rispetto dei diritti dei lavoratori, la massima sicurezza nei cantieri, la corretta applicazione dei CCNL e della relativa contrattazione integrativa”, commentano dal gruppo consiliare del PD Latina, Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi.

Il documento era stato approvato il 14 novembre 2023 con decreto ministeriale e sottoscritto da: Fillea Cgil Frosinone Latina; Filca Cisl Latina; Feneal Uil Latina; Ance Latina; Confapi Aniem Lazio; Confapi Latina; CNA costruzioni; Provincia di Latina. E, riferisce il gruppo: “Introdurrà una serie di tutele in termini di sicurezza e prevenzione. Quella delle morti sul lavoro è diventata una piaga che ha ormai raggiunto livelli impressionati se pensiamo che ogni mese si contano, in Italia, circa 50.000 infortuni e 100 decessi”.

“Il protocollo – spiegano – prevede, tra le altre cose, l’attivazione del badge elettronico di cantiere come strumento digitale attraverso il quale si ha la rilevazione in tempo reale della presenza delle maestranze. Il badge è in grado anche di restituire un quadro sempre aggiornato della regolarità contributiva e previdenziale del personale. Nel protocollo viene anche previsto che l’ente Bilaterale di riferimento, durante lo svolgimento dei lavori, proceda ad almeno due sopralluoghi per la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti sulla sicurezza”.

“Ringraziamo – concludono Campagna, Fiore e Majocchi – i consiglieri e le consigliere di tutti i gruppi politici per aver sottoscritto la mozione. Ed invitiamo la giunta, quindi gli uffici competenti, ad applicare tutte le clausole del protocollo ai futuri capitolati, atti, contratti e bandi di gara”.