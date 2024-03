Spogliano con l’IA alcune compagne di classe, poi condividono le foto. Nei guai due 14enne di Latina

LATINA – Hanno preso delle foto di tre loro compagne di classe, poi le hanno modificate con l’Intelligenza artificiale, spogliandole, e poi le hanno condivise su WhatsApp e sui social. L’ultimo caso, dopo quello si era verificato l’anno scorso in un’altra scuola di Latina, è avvenuta al Vittorio Veneto Salvemini e nei guai sono finiti al momento due ragazzini di 14 e 15 anni, che hanno la stessa età delle loro vittime. Martedì mattina sono stati i docenti a notare il clima teso in particolare in due classi dove c’era un grande via via di studenti, hanno quindi chiesto spiegazioni scoprendo l’esistenza di questa foto false. Vista la minaccia di farsi giustizia da soli da parte di alcuni amici delle tre ragazze, sono stati allertati i Carabinieri che hanno prima di tutto sequestrato i telefoni dei due ragazzi e poi ascoltato i testimoni. Una delle giovani ha presentato una denuncia e ora un’inchiesta è stata aperta dal Tribunale dei Minori di Roma, il reato che si profila al momento è quello di molestie, a cui potrebbe aggiungersi la diffusione di immagini pedopornografiche.