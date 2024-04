A Gaeta la nona edizione del Festival dei Giovani

GAETA – Questa mattina si è svolta in Aula consiliare la conferenza stampa di presentazione della IX edizione del Festival dei giovani “Back to the emotions”, che vedrà la presenza di decine di migliaia di studenti e studentesse, provenienti da tutt’Italia, nella città di Gaeta nei giorni 17, 18 e 19 aprile.

L’amministrazione comunale, unitamente alla Regione Lazio nell’ambito del programma Regionale, promuove e sostiene l’evento, ideato e realizzato da Noisiamofuturo.

Il tema centrale del festival saranno le emozioni, strumento di sviluppo, crescita e riscoperta del valore della condivisione con momenti di confronto su diverse tematiche che interessano la Generazione Z, e intorno a questo saranno sviluppate altre tematiche interconnesse come l’ecosostenibilità e la sostenibilità ambientale, legalità, inclusione e parità di genere con laboratori e meeting; durante i tre giorni del Festival ci sarà spazio anche per l’orientamento ai percorsi di studio universitari e professionalizzanti.

Il Sindaco Cristian Leccese dimostra entusiasmo per questa edizione e afferma che “questo anno il Festival dei giovani si preannuncia ancora più coinvolgente e ricco di spunti. La partecipazione della Regione Lazio, con il sostegno dell’Assessore Giuseppe Schiboni, rappresenta un valore aggiunto inestimabile per l’evento. Il record di presenze previsto testimonia l’appeal e l’attrattiva che l’evento esercita sulle nuove generazioni. Sono certo che il Festival sarà un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, ricca di emozioni, di crescita e di divertimento. Non vedo l’ora di vivere questa edizione insieme a tutti voi”.

L’Assessore regionale Giuseppe Schiboni afferma che “l’appuntamento del Festival dei giovani ha grande rilievo per la Generazione Z, un’occasione per confrontarsi, crescere e divertirsi insieme. La Regione Lazio è impegnata a sostenere le iniziative che promuovono la crescita e lo sviluppo dei giovani e il Festival si conferma un appuntamento imperdibile, un’occasione per crescere, imparare, ma soprattutto, un momento per riflettere sul proprio futuro e per costruire il mondo di domani”.

Il Consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano aggiunge “è un appuntamento di grande valore per la nostra regione. Un’occasione per i giovani di essere protagonisti del proprio futuro, confrontandosi su temi importanti e sviluppando nuove competenze. La Regione Lazio è orgogliosa di sostenere questo evento, che rappresenta un investimento prezioso per le nuove generazioni. Sono sicuro che questa IX edizione sarà un grande successo e che i partecipanti ne trarranno un grande beneficio”.

Fulvia Guazzone, Ideatrice e Direttrice Scientifica del Festival dei giovani, nonché Presidente di Noisiamofuturo, conclude “quest’anno abbiamo voluto intitolare la IX edizione del Festival “Back to the emotions” proprio per sottolineare la centralità delle emozioni come strumento (potente, insostituibile, e purtroppo trascurato) di crescita personale, sociale e professionale dei nostri giovani”.