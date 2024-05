Formia, il giudice dà ragione agli ausiliari della sosta: cambia l’inquadramento contrattuale dopo i ricorsi della Uiltucs

FORMIA – E’ arrivata la sentenza sulla vertenza degli ausiliari del traffico di Formia. Il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino, accogliendo i ricorsi presentati dai lavoratori attraverso la Uiltucs ha infatti riconosciuto il livello superiore con le differenze di retribuzione, condannando la società SIS (Segnaletica Industriale Stradale) che prima gestiva l’appalto, al pagamento delle differenze retributive dal momento dell’assunzione fino al termine del rapporto.

“Da tempo abbiamo promosso una campagna di attenzione al “lavoro povero” dichiara il segretario del sindacato di categoria Gianfranco Cartisano sottolineano che “dopo la giusta e corretta risposta del Tribunale di Cassino anche gli altri lavoratori e lavoratrici Ausiliari del Traffico della Provincia debbono essere inquadrati con il giusto salario ed il giusto livello. La Sentenza del Tribunale di Cassino è una risposta chiara che ha dato ragione ai lavoratori ed alle nostre posizioni, è solo l’inizio di un percorso per il ripristino della dignità di questi lavoratori per il giusto e corretto inquadramento contrattuale”. La questione dell’inquadramento contrattuale infatti riguarda anche i lavoratori degli altri comuni compresa Latina.

“Nel Comune di Latina – spiega Cartisano – abbiamo l’esempio più eclatante della provincia, anzi per meglio dire, una platea di lavoratori Ausiliari del Traffico di Latina sottopagati, come categoria abbiamo bisogno di intervenire anche sul Comune di Latina per definire modalità nella fase del bando di gara, nella specifico quello di Latina previsto a breve, nelle gare di appalto, lo rivendichiamo da tempo”. Una questione analoga a quella delle gare per Assistente Bagnante: “Abbiamo bisogno – aggiunge Cartisano – di vincolare e regolamentare l’applicazione del giusto contratto nazionale di lavoro, le paghe, le tabelle contrattuali, il giusto salario debbono essere determinate nei bandi di gara, la Uiltucs Latina oltre ad intraprendere purtroppo quasi spesso percorsi vertenziali per il giusto riconoscimento dei livelli di inquadramento è attenta da tempo, in questo caso della Gara “Strisce Blu e Parcheggi, al Comune di Latina abbiamo fatto richiesta di confronto affinché venga stabilita ed inserita la regola e la norma principale sul corretto contratto nazionale da applicare dal soggetto aggiudicatario”.