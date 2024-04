A Verona l’ultima partita del girone dei play-off per il quinto posto per il Cisterna Volley

CISTERNA DI LATINA – Ultima partita del girone dei play-off per il quinto posto per il Cisterna Volley che domani (mercoledì 17 aprile) alle ore 20:30 sfiderà in trasferta il Verona. La formazione veneta è attualmente seconda con 10 punti nella classifica alle spalle del Piacenza, prima con 11 punti. Nelle quattro partite finora disputate il Verona ne ha vinte tre (3-1 con il Padova, 0-3 con la Lube e 3-0 con Modena nell’ultimo turno) e ne ha persa solo una per 3-2 in trasferta con Piacenza. Il Cisterna Volley arriva dalla sconfitta in tre set in casa della Lube e ha vinto solo in casa con Padova (3-1).

«Dopo una brutta sconfitta a Civitanova Marche proveremo a competere al massimo nella trasferta di Verona, una sfida in cui dovremo prima di tutto puntare a giocare una buona pallavolo poi si vedrà – commenta coach Guillermo Falasca – Sicuramente quella con i veronesi è una partita che ci mette di fronte una squadra di livello alto e il nostro obiettivo è quello di concludere al meglio la stagione».

Cisterna e Verona si sono affrontate in campionato e, in entrambi i casi, ha vinto la formazione veneta sempre in tre set: nel match di ritorno, il 25 febbraio scorso, Keita è stato decisivo per i veronesi con 21 punti e il 54% in attacco. «Nell’ultimo mese forse le nostre prestazioni non sono state le migliori, non siamo stati troppo competitivi comunque devo analizzare tutta la stagione e posso dire che abbiamo centrato l’obiettivo principale che la società ci aveva imposto che era la salvezza e lo abbiamo fatto anche con grandissimo anticipo – ha aggiunto il tecnico spagnolo del Cisterna Volley – L’inizio è stato molto complesso con una società nuova e un mercato che, per forza di cose, è stato limitato ma nonostante tutto le cose positive sono tante: abbiamo conquistato la salvezza a gennaio, poi c’è stata la la crescita di praticamente tutti i giocatori e soprattutto una grande cosa è il fatto che la società ha dato continuità a questo progetto, poi chiaramente ciascuno può avere le proprie idee e farsi le sue opinioni ma dal mio punto di vista sono contento per quello che tutti abbiamo fatto nell’arco della stagione».

Nel 3-0 del Verona al Modena nell’ultimo turno dei play-off per il quinto posto, sempre Keita è stato il giocatore decisivo per la squadra guidata da coach Radostin Stoytchev che attualmente è in settima posizione assoluta nella classifica di rendimento della fase finale della stagione.

LA CLASSIFICA – Classifica Girone Play Off 5° Posto Credem Banca Gas Sales Bluenergy Piacenza 11, Rana Verona 10, Cucine Lube Civitanova 6, Cisterna Volley 4, Pallavolo Padova 3, Valsa Group Modena 2.

Mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30

Rana Verona – Cisterna Volley

Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Rossi Alessandro (Lorenzin Ruggero)

Video Check: Cristoforetti Cristiano

Segnapunti: Ferrara Federico

Diretta VBTV