Acqualatina, scelto e nominato il nuovo Cda

LATINA – E’ stato scelto oggi pomeriggio il nuovo Consiglio di amministrazione di Acqualatina. I tre consiglieri di parte pubblica sono Giacinto Giancaspro, Cinzia Marzoli e Toni De Simone, tutti riconducibili all’area di Fratelli d’Italia e Lega, che hanno così portato a casa per la prima volta il controllo della governance di Acqualatina, fino a oggi sempre in mano a Forza Italia. Fondamentale è stato il voto dei tre Comuni più grandi, Latina, Aprilia e Terracina a cui si sono aggiunti i sindaci di Prossedi, Roccamassima, Sezze, Sermoneta, Giuliano di Roma, Roccagorga, Sperlonga, Vallecorsa, Amaseno e Villa Santo Stefano.

PROCACCINI – “Auguri di buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione e al nuovo collegio sindacale, nominati oggi. Si apre finalmente una stagione di sviluppo, di trasparenza e di condivisione nella gestione di Acqualatina. Si tratta di un ente decisivo per la qualità della vita dei cittadini dei territori che sono ricompresi all’interno della società, chiamato a gestire un servizio essenziale e un bene sempre più prezioso”. Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, responsabile ambiente ed energia del partito e copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo

CALANDRINI – Il Presidente della Commissione Bilancio del Senato e Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, esprime grande soddisfazione per la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione di Acqualatina e per il segnale di discontinuità che essa rappresenta. “I Sindaci, nella loro autonomia, hanno dimostrato grande attenzione a questo appuntamento, data la presenza di oltre il 90% dell’assemblea. In primo luogo, sono state rilevate criticità sul bilancio che incidono sui territori. Proprio alla luce di questo si è resa evidente la necessità di una governance che assicurasse un radicale cambiamento per un’azienda di così grande interesse per i cittadini” ha dichiarato Calandrini. Questa la nuova composizione del CDA, composta da Giacinto Giancaspro, Tony De Simone e Cinzia Marzoli, unitamente ai due membri del Collegio Sindacale, Alessandro Cerilli e Tiziana Nale. “Da oggi inauguriamo un metodo di lavoro fatto di dialogo costante, che ci auguriamo possa contraddistinguere i rapporti tra l’Azienda e l’Ato. Rivolgo un augurio di buon lavoro ai nuovi membri del CDA. Si tratta di professionalità e competenze importanti che, sono certo, svolgeranno questo importante ruolo nell’interesse esclusivo dei nostri territori, rifuggendo da ogni tipo di particolarismo e campanilismo, garantendo ciascuno dei nostri Comuni” ha concluso il Senatore Calandrini.

SARUBBO – In questi giorni abbiamo cercato di far prevalere un ragionamento istituzionale e costruire una governance di Acqualatina largamente condivisa. È quanto ritenevamo necessario per rappresentare tutti i territori nelle vertenze future: riduzione delle bollette, contrasto all’evasione, contenimento della dispersione idrica, investimenti per ampliamento e ammodernamento delle reti. È prevalsa, purtroppo, la volontà di Fratelli d’Italia di occupare tutte le poltrone disponibili utilizzando la forza dei numeri – ovvero il voto ponderato dei grandi Comuni che amministrano – al fine di dare un governo monocolore alla Società. Un atteggiamento predatorio che come PD già intuimmo e contrastammo nello scorso mese di settembre 2023 quando il Comune di Latina tentò un blitz presentando una proposta di modifica dello Statuto dell’ATO al fine di concentrare il potere decisionale nelle mani dei soli Comuni maggiori (Latina, Terracina ed Aprilia). Bravi i nostri Sindaci del PD, che ringrazio per la coerenza e determinazione, a non legittimare l’odierno disegno di occupazione e ad astenersi dalla partecipazione al voto. Continueremo a difendere i territori e i cittadini/utenti all’interno della Conferenza dei Sindaci, luogo deputato a far valere e rispettare l’interesse pubblico. Buon lavoro ai nuovi componenti del CdA.