Al Sottoscala di Latina il secondo concerto della rassegna A Night Inside

LATINA – Sabato 6 aprile (ore 22:00) al Sottoscala9 Circolo Arci di Via Isonzo 194 a Latina, va in scena il secondo concerto della rassegna “A Night Inside” di musica elettronica, digital e visual art ideata e curata da Alessio Greco. L’idea e l’organizzazione sono promosse da IL MURO con l’intento di portare a Latina proposte artistiche ipercontemporanee e internazionali.

La line up – spiegano in una nota gli organizzatori – prevederà le performance live del compositore e artista romano Stefano Tashi e di esponenti della scena pontina e internazionale con Little Foil Fish, musicista elettronico sperimentale, e Alessio Greco, compositore, musicista elettronico e artista digitale e visivo. A chiudere la serata il dj-set del duo Body Shiver del collettivo Silencio (organizzazione di eventi di musica elettronica e in particolar modo di musica techno, con risonanza nazionale e internazionale).

I live set della serata verranno accompagnati dai live visual di Jamila Campagna