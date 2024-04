Aprilia, accoltellato sulle scale del suo condominio 35enne. Non è in pericolo di vita

APRILIA – Ancora paura ad Aprilia per un agguato avvenuto ieri sera, all’interno di un condominio quando un uomo di 35 anni è stato colpito da almeno dieci fendenti su cosce, fianchi e glutei, che per fortuna non hanno colpito organi vitali. La vittima non è in pericolo di vita ma resta ricoverata in ospedale. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Latina Oggi. Secondo la ricostruzione l’aggressione è avvenuta nella sera di martedì quando l’uomo stava tornando a casa, ma quando ha aperto il portone è stato raggiunto da uno sconosciuto che ha estratto un coltello e ha iniziato a colpirlo, poi è fuggito e ha fatto perdere le sue tracce. E’ stato lo stesso 35enna, già noto alle forze dell’ordine, a chiamare il 112 e sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto.