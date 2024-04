Aprilia, spari contro l’auto di una donna, ma potrebbe essere il bersaglio sbagliato

APRILIA – Sono in corso le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia dopo l’esplosione di colpi di arma da fuoco all’indirizzo di una vettura in via Valtellina a Campoverde nel pomeriggio del 24 aprile. Un episodio che ha creato nuovo allarme in città dove si sono già verificati altri episodi simili sempre con proiettili sparati contro auto parcheggiate. Ma stavolta potrebbe trattarsi anche di un errore di persona, l’auto infatti appartiene ad una donna di 49 anni incensurata. La signora è stata ascoltata dagli investigatori, ma sembra estranea a fatti che potrebbero essere collegati ad un episodio di cronaca così grave. Gli accertamenti proseguono anche sulla vettura per