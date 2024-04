Aprilia, truffe agli anziani con la chiamata del finto nipote: denunciato un uomo

APRILIA – E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri l’uomo sospettato di essere l’autore della truffa ad un’anziana interrotta dall’arrivo di alcuni parenti della donna. La signora, un’ ottantenne che era andata a trovare la figlia per qualche giorno ad Aprilia, aveva risposto a una chiamata sul numero fisso di casa e dall’altra parte del telefono, l’interlocutore, si spacciava per il giovane nipote che chiedeva ala nonna dei soldi per sbloccare un fantomatico pacco in giacenza alle poste. Poi dava alla nonna le indicazioni necessarie al pagamento: avrebbe dovuto consegnare il denaro ad un “amico del nipote” che l’avrebbe attesa sotto casa. Come detto, il tentativo era andato poi in fumo perché a casa arrivavano il vero nipote e il genero della donna che interrompevano la chiamata in corso.

Dopo la denuncia sporta dall’anziana che ha ricostruito i fatti, sono scattate le indagini terminate con la denuncia di un uomo residente a Napoli già noto alle forze dell’ordine pluripregiudicato per varie truffe a danno di persone anziane con la tecnica della “chiamata da parte del nipote che necessita denaro”.

I carabinieri ricordano che per contrastare non solo queste tecniche, ma in generale il fenomeno delle truffe è consigliato:

diffidare dagli sconosciuti: non fornire informazioni personali o finanziare (codici o dati bancari); verificare l’identità: in caso di dubbi contattare immediatamente il 112; informare i familiari soprattutto se riguarda un evento cui vengono coinvolti loro stessi; tenersi sempre informati sui nuovi metodi truffaldini.