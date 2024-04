Circeo, abusi edilizi a Torre Vittoria, Polizia locale e Carabinieri forestali sequestrano immobile anni ’40

SAN FELICE CIRCEO – E’ scattato il sequestro per un immobile costruito negli anni ’40 nella zona di Torre Vittoria, fronte mare. Lunedì 8 aprile, gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo con ii militari del NiPAAF del gruppo Carabinieri Forestali di Latina sono intervenuti a San Felice Circeo, sul lungomare Circe, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, con trasformazione da tre a nove unità abitative.

Al termine delle verifiche da parte degli agenti e dei militari intervenuti per il sequestro, il proprietario del fabbricato è stato denunciato per il reato di lottizzazione abusiva. Dopo la verifica documentale è emersa, inoltre, l’assenza dei necessari pareri da parte dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.