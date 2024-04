“Circeo Run”, iscrizioni aperte per il grande evento del 12 maggio

CIRCEO – Fervono i preparativi a San Felice Circeo per la quinta edizione della “Circeo Run”, la “Corsa tra mito, storia e natura” organizzata dalla Nuova Podistica Latina. Domenica 12 maggio si terrà infatti la suggestiva gara podistica sulla distanza di 9,9 km, abbinata all’immancabile “MiniCirceo Run” per i più piccoli e ad una camminata ludico motoria su un percorso di circa 8 chilometri. La manifestazione, inserita nel calendario del “Grande Slam Natalino Nocera”, avrà quest’anno dei contenuti molto particolari: sarà tutta nel segno e nel ricordo del compianto Emanuele Molena, vulcanica e generosa anima dell’evento venuta improvvisamente a mancare lo scorso ottobre. Proprio per tenere vive le idee e l’intraprendenza di Emanuele, atleta e organizzatore al quale tutti volevano bene, gli amici della Nuova Podistica hanno proposto importanti conferme e interessanti novità. Le iscrizioni, innanzitutto, potranno essere effettuate attraverso il sito uisplatina.it o scrivendo all’indirizzo email atleticaleggera.latina@uisp.it o inviando un sms al numero Whatsapp 328.11.93.101. Un aspetto inedito sarà legato alla presenza di atleti e atlete con minoranza visiva, per i quali la partecipazione sarà completamente gratuita. Un’importante testimonial, a tal proposito, arricchirà la manifestazione: la nota, apprezzatissima cantautrice e campionessa paralimpica Annalisa Minetti, attesa ai nastri di partenza insieme al suo assistente Pierluigi Lops. La “Circeo Run” confermerà inoltre la sua spiccata propensione per il sociale proponendo un’importante partnership con l’associazione “Il Girasole” di Latina: l’intero ricavato della camminata e le donazioni libere promosse per l’occasione saranno destinate alle attività dell’associazione e al progetto di realizzare una casa famiglia per persone con disabilità. In questa iniziativa si inserisce anche un evento collegato alla manifestazione, lo spettacolo “Stasera niente di nuovo” della TsfAcademy 2L, in programma domenica 21 aprile alle 18 al teatro “San Francesco” di Sabaudia. Anche in questo caso, infatti, il ricavato andrà a “Il Girasole”. L’associazione, presieduta da Patrizia Di Benedetto, ha anche provveduto a realizzare delle medaglie in ceramica per la gara di bambini e ragazzi e degli splendidi trofei e altri oggetti per le premiazioni dei più grandi. Ad arricchire ulteriormente il programma ci saranno, come vuole la tradizione, le visite guidate organizzate in collaborazione con la Pro Loco: gli iscritti e le loro famiglie potranno coniugare sport e cultura partendo alla scoperta della storia millenaria del luogo, tra i vari siti archeologici e naturalistici del Circeo. Per partecipare, l’11 e il 12 maggio, è obbligatoria la prenotazione attraverso l’indirizzo info@prolococirceo.it.