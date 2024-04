Cori, addio all’avvocato Pietro Bianchi, aveva 93 anni

CORI – Si è spento lunedì 8 aprile all’età di 93 anni l’avvocato Pietro Bianchi, decano del Foro di Latina, ancora attivo nello studio di famiglia. In una nota il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime cordoglio per la scomparsa del professionista, ricordando in una nota che “insieme a Franco Luberti – già sindaco di Cori, nonché consigliere comunale di Latina, deputato e poi senatore, membro del Consiglio superiore della magistratura – e Romolo Palombelli – il più longevo sindaco di Cori – aveva dato vita ad una studio associato, attivo fino alla scomparsa dei due colleghi”.

“L’avv. Bianchi esperto civilista, uomo mite e dai toni sempre pacati – aggiunge il primo cittadino – era anche un raffinato gourmet: segretario dell’Accademia Italiana della Cucina, aveva portato a Cori due anni fa un simposio dell’Accademia, cosa che fu per lui motivo di orgoglio. Molto legato al suo paese, nei lunghi decenni di professione, tutti i giorni, all’ora di pranzo rientrava a casa per mangiare il pane di Cori e salutare gli amici e poi tornava nello studio di Latina”.

I funerali si terranno oggi alle ore 15 nella chiesa di San Francesco a Cori.