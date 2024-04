Divieto di avvicinamento, arrestato 24enne sorpreso in auto con la ex

FORMIA – Doveva stare lontano dalla sua ex ragazza dopo mesi di violenze e atti persecutori. E’ stato invece sorpreso in auto con lei e arrestato un 24enne di Formia. E’ stata la Polizia nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti sabato sera dalle Volanti del commissariato ad accorgersi della violazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza disposto dal Giudice delle Indagini Preliminare del Tribunale di Cassino nell’ambito di un procedimento penale per reati riconducibili al “codice rosso”.

Il 24enne, dopo la denuncia presentata dalla giovane vittima, era stato indagato per atti persecutori e lesioni personali e per lui a marzo era stato disposto il provvedimento cautelare. La Procura di Cassino, informata, ha chiesto e ottenuto dal giudice la convalida dell’arresto e la permanenza al regime degli arresti domiciliari.

L’invito da parte della Questura di Latina è quello di non subire e anzi denunciare e avere fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura.