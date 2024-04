Dopo l’aggressione a un 15enne da parte di bulli, minacciata la fidanzata: “Se parli ti facciamo la festa”

LATINA – Ha ricevuto una serie di minacce da parte di alcuni suoi compagni di scuola, una studentessa di 15 anni del capoluogo, fidanzata con un altro ragazzo che martedì scorso è stato picchiato all’interno di una scuola superiore di Latina. La vittima dell’aggressione è stata ascoltata e ha riferito che quel giorno, al cambio dell’ora, era andato in un’altra classe per incontrare un amico. Davanti alla porta un altro alunno gli ha chiesto cosa volesse con tono intimidatorio e ne è nata una discussione, poi le botte. Il 15enne è stato medicato in ospedale con una prognosi di 10 giorni.

Una vicenda tutta da chiarire e per cui la Polizia in questi giorni sta ascoltando tutti i ragazzi coinvolti che frequentano la stessa scuola. E all’aggressione ora si aggiungono le minacce alla fidanzata del 15. La giovane ha immediatamente raccontato quanto stava accadendo con i messaggi intimidatori arrivati al suo numero tra cui: “Se denunci ti facciamo la festa”