“Eco-Generation”, l’evento di sensibilizzazione ambientale promosso da Abc, Comune di Latina e Unindustria

LATINA – Nell’attività di promozione della conoscenza e della consapevolezza ambientale che ABC porta avanti da anni, si inserisce la preziosa collaborazione con UNINDUSTRIA Latina. Nelle scorse settimane il Gruppo Giovani Imprenditori di UNINDUSTRIA Latina, presieduto da Paolo Di Cecca, ha incontrato i vertici aziendali di ABC al fine di promuovere un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale dedicata agli studenti di Latina. E’ nato così l’evento “Eco-Generation. Ispirare ed educare alla sostenibilità” che si svolgerà venerdì 5 aprile, dalle ore 8:30 alle 12:30, e coinvolgerà due classi dell’istituto “Guglielmo Marconi” di Latina con l’obiettivo di fornire ai ragazzi e alle ragazze conoscenze pratiche e di accrescere il loro senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente.

L’appuntamento vuole essere la prima tappa di un processo di collaborazione tra ABC, Comune e UNINDUSTRIALatina che mira alla creazione e al consolidamento di relazioni virtuose. E’ attraverso uno sforzo collettivo che si può creare un futuro sostenibile, la sfida della sostenibilità richiede infatti un approccio collaborativo e multidisciplinare in tutti i settori della società con particolare attenzione alle nuove generazioni.

La mattinata si dividerà in due parti. Si inizia alle ore 8:30 presso lo stabilimento Appeal Beach sul lungomare di Latina. Gli Ispettori Ambientali di ABC incontreranno gli studenti per illustrare come effettuare in sicurezza la pulizia della spiaggia e distribuiranno guanti e buste per la raccolta dei rifiuti. Terminata l’attività di pulizia, i rifiuti saranno pesati e ritirati dagli operatori della ABC.

L’iniziativa proseguirà nella sede di ABC in via dei Monti Lepini. Alle ore 11, gli studenti saranno accolti dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di UNINDUSTRIA Latina, Paolo Di Cecca e dal Direttore Generale di ABC, Silvio Ascoli. Seguiranno i saluti istituzionali del Presidente ABC, Lorenzo Palmerini; del Sindaco di Latina, Matilde Celentano; dell’Assessore Regionale al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione Energetica e Sostenibilità, Elena Palazzo; del Presidente della Sezione Ambiente di UNINDUSTRIA, Tiziana Vona e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Latina, Franco Addonizio.

Concluderà i lavori il Presidente di UNINDUSTRIA Latina, Pierpaolo Pontecorvo.

La mattinata si chiuderà con la visita guidata al Centro di Raccolta di Via Bassianese.