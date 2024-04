Fondi, 18enne si fa dare un passaggio da una conoscente poi la picchia e la rapina

FONDI – Si fa dare un passaggio da una conoscente, poi, arrivato a destinazione, assesta un pugno sul volto della ragazza e la obbliga a consegnargli i 210 euro che custodisce nel portafogli. E’ accaduto nella tarda serata di mercoledì 3 aprile e i carabinieri hanno identificato il responsabile della violenta rapina, un ragazzo di appena 18 anni del posto. Ora si cercano i suoi complici.

E’ stata la stessa vittima a raccontare che mentre veniva aggredita, si sono avvicinati alla macchina altri due giovani che le hanno strappato il cellulare dalle mani scaraventandolo a terra probabilmente per evitare che potesse chiedere aiuto, poi tutti si sono dileguati.

La donna soccorsa per il trauma al volto è stata medicata all’ospedale San Giovanni di Dio con una prognosi di 7 giorni. Il 18 enne è stato denunciato in stato di libertà per rapina in concorso.