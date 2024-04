Food for Profit, proiezione e dibattito al Cinema Corso di Latina

LATINA – Un gruppo di studenti del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha organizzato la proiezione di Food for profit, il documentario indipendente di Pablo D’Ambrosi e Giulia Innocenzi che sta girando l’Italia dal basso. Partendo dagli allevamenti intensivi in Italia, come in Spagna e Germania, evidenzia grazie all’iuto di una squadra di esperti internazionali, gli effetti nefasti sull’ambiente e sulla salute umana di questa pratica : inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza.

L’appuntamento è al Cinema Corso alle 20,30 di mercoledì 3 aprile.

“E’ un argomento di cui si parla troppo poco e che invece è importante conoscere”, dice Leonardo Ruggeri tra i promotori dell’iniziativa e che con la studentessa Jasmine Ottone condurrà il dibattito dopo la visione del film. Interverranno come relatori Arianna Fraccon e Violetta Canitano, dell’associazione @capraliberatutti, e Maria Beatrice Fois, attivista.

“Essere presenti mercoledì, significa cogliere l’opportunità di poter osservare una dura realtà che spesso non si ha il coraggio di mostrare, acquisire maggior consapevolezza di ciò che si cela dietro il settore agroalimentare; consapevolezza che tutti dovrebbero avere per decifrare e comprendere la complessità e la connessione con un pianeta vivente di cui noi siamo parte”, aggiungono gli organizzatori.