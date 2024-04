Formia, controlli nel week end da parte dei Carabinieri

FORMIA – Controlli straordinari nel corso del weekend da parte dei Carabinieri a Formia. Secondo il bilancio reso noto oggi, i militari hanno fermato 78 veicoli identificando 105 persone, elevando 18 contravvenzioni e ritirando due patenti. Un pregiudicato calabrese di 42 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e un 34enne di Gaeta è finito nei guai per occupazione abusiva di suolo pubblico: si era impossessato senza autorizzazione di 37 metri quadrati dello spazio antistante il suo locale, realizzando una struttura in legno che dovrà ora rimuovere insieme al pagamento di 5mila euro di multa.