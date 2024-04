Formia, fermati a un posto di blocco sono stati trovati in possesso di oltre 1 chilo di droga

FORMIA – Sono stati fermati durante un controllo del territorio a Formia dai Carabinieri e sono stati trovati in possesso di oltre 1 chilo di droga. I fatti nella giornata di sabato quando i Carabinieri, durante un normale posto di controllo, hanno fermato due uomini di 41 e 39 anni originari di Formia, ma residenti a Minturno a bordo di una macchina. Da subito hanno palesato una tensione non giustificata, tanto da portare i militari a pensare che potessero detenere all’interno dell’autovettura oggetti riconducibili a furti commessi in precedenza o della sostanza stupefacente o delle armi.

Nella perquisizione infatti i militari hanno trovato 1 chilo di hashish e 200 grammi di cocaina. A casa di uno dei due è stato anche trovato un fucile, regolarmente denunciato, ma di cui erano scaduti i tioli autorizzativi. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e sono stati trasferiti nel carcere di Cassino.