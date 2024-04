Furto di rame alla centrale elettrica di via Torre La Felce a Latina

LATINA – Un maxi furto di rame è stato messa a segno sabato notte alla centrale elettrica di Latina di via Torre La Felce. I Carabinieri di Latina sono intervenuti ieri mattina dopo una richiesta alla centrale operativa. Come ricostruito dai militari una banda ha danneggiato il muro di cinta della centrale e si è introdotto all’interno dell’area, dove ha portato via un ingente quantitativo di rame. Rubati diversi cavi elettrici da metri ciascuno, collegati alle cabine, per un peso complessivo di 100 chili di rame.

Un tentativo di furto era già stato messo a segno alla stessa centrale, nella notte del 3 aprile. In quella occasione erano stati tranciati diversi cavi che avevano prodotto un black out in diverse zone della città di Latina.