Giornata della Terra, nel fine settimana l’onda blu di Plastic Free in dieci comuni pontini

LATINA – L’onda blu dei volontari Plastic Free Onlus sarà in azione nel weekend del 20-21 aprile sulle spiagge, lungo gli argini dei fiumi, nei parchi e nelle aree pubbliche di tutta Italia per sensibilizzare sull’inquinamento da plastica che rappresenta un pericolo non solo per la Natura ma anche per la sopravvivenza dell’uomo sul Pianeta. Una sensibilizzazione che avrà un obiettivo concreto: liberare l’ambiente da tonnellate di plastica e rifiuti abbandonati.

Confermati ad oggi 313 appuntamenti di cui dieci si svolgeranno in provincia di Latina. “E con grande entusiasmo annunciamo – dicono da Plastic Free – i primi 6 eventi all’estero a Babati (Tanzania), Dakar (Senegal), Barcellona e La Oliva (Spagna), Mumbai ( India), Salima (Malawi)”.

L’evento sarà presentato giovedì 18 aprile alle ore 9:00 in Senato in concomitanza con la Giornata della Terra. Intanto i volontari si preparano a Latina, Sabaudia, Pontinia, Sermoneta, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Prossedi, Maenza e Lenola. E tutti sono invitati a partecipare, iscrivendosi alle iniziative sul territorio. Ecco gli appuntamenti.

SERMONETA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

10:00 all’area mercato di Monticchio.

Referenti : Antonio e Martina .

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/72

13/20-apr-sermoneta

TERRACINA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

10:00 alla Parrocchia dei Santi Martiri

Terracinesi Via Appia Antica.

Referente : Samantha .

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/71

72/20-apr-terracina

PONTINIA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

15:00 in Piazza Kennedy.

Referente: Daniela

Link iscrizione evento:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/

7520/20-apr-pontinia

LENOLA

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

9:00 al Bar “La dolce vita”.

Referente : Francesco

Link iscrizione evento:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/72

05/20-apr-lenola

FONDI

Appuntamento : il 20/04/2024 alle ore

9:30 Località Chiancarelle.

Referente : Tina

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/75

40/20-apr-fondi

SABAUDIA

Appuntamento : il 21/04/2024 alle ore

9:30 Strada Selva Piana-Sabaudia, al

parcheggio dell’ospedale fisioterapico.

Referenti : Adriano e Silvia

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/70

32/21-apr-sabaudia

LATINA

Appuntamento : il 21/04/2024 alle ore

9:45 a Piazza Moro.

Referenti : Virginia, Elena, Sara

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/71

57/21-apr-latina

SAN FELICE CIRCEO

Appuntamento : il 21/04/2024 alle ore

10:00 in Via Torre Paola, Sentiero Picco

di Circe.

Referente : Nicole

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/72

77/21-apr-san-felice-circeo

PROSSEDI

Appuntamento : il 21/04/2024 alle ore

10:00 in Piazza Umberto I .

Referente: Giulia

Link iscrizione evento :

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/74

73/21-apr-prossedi

MAENZA

Appuntamento : il 26/04/2024 alle ore

15:30 al Belvedere, Via

Circonvallazione.

Referenti : Gianfranco e Eleonora

Tutti gli eventi hanno come Media Partner TREEDOM che insieme a Plastic Free ha dato vita a una campagna che permette di piantare un albero, una speciale Mangrovia Bianca, e supportare allo stesso tempo le attività di recupero e salvataggio delle tartarughe marine.

Puoi piantare questo albero speciale con un semplice click, su www.treedom.net .