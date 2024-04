I 40 anni di Avis Sermoneta: si rinnova il patto di fratellanza con le Avis gemelle

SERMONETA – In occasione dei 40 anni dalla sua costituzione, la sezione Avis di Sermoneta celebra l’importante ricorrenza in collaborazione con l’amministrazione comunale e rinnova il patto di fratellanza con le sezioni Avis di Ortonovo (SP), Bellona (CE), Fiuggi (FR), Arborea (OR), Ceprano (FR), Paliano (FR) e Termoli (CB), con due giorni di cerimonie che inizieranno domani, sabato 13 aprile all’Abbazia Valvisciolo con la consegna da parte del sindaco Giuseppina Giovannoli della pergamena ai Soci Fondatori di Avis Sermoneta. A seguire, nella sede Avis di Sermoneta in largo Donatori di Sangue sarà inaugurata la targa per il 40° anniversario.

Domenica 14 aprile saranno accolte nel centro storico le delegazioni delle città gemellate con Avis Sermoneta e le relative sezioni Avis. Il programma prevede alle ore 9.40 il passaggio in rassegna dei gonfaloni e dei labari presso il monumento ai caduti da parte delle autorità civili e militari, a seguire la deposizione della corona d’alloro. Il corteo si sposterà successivamente alla sala del cardinale all’interno del castello Caetani, grazie alla collaborazione con la Fondazione Caetani, dove ci sarà la conferma ufficiale del Patto di Fratellanza alla presenza dei sindaci e l’esibizione degli sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. Al termine della firma, le delegazioni si sposteranno alla cattedrale Santa Maria Assunta per la santa messa e, infine, il pranzo sociale.

La sezione Avis di Sermoneta, presieduta da Carlo Quattrocchi, dal 2012 è stata insignita della cittadinanza benemerita di Sermoneta “Per aver attivamente contribuito in modo significativo alla crescita sociale e civile della città, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione e prodigandosi per la prevenzione di patologie e la diffusione di una cultura della salute”.

«Donare il sangue è un gesto gratuito di solidarietà e altruismo, è un atto che fa bene agli altri e anche a noi stessi – dice il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli –. Apprezziamo e sosteniamo l’opera dei volontari Avis, riconoscendo il loro impegno civico e morale e salutiamo con orgoglio le delegazioni delle Avis e le relative amministrazioni comunali che confermeranno il patto di fratellanza con Sermoneta: solo attraverso la collaborazione possiamo contribuire, tutti insieme, alla diffusione della cultura della salute».