Il Comune di Latina diventa questura: ciack si gira Adorazione

LATINA – Il Palazzo comunale di Latina trasformato in Questura, ha accolto le ultime riprese della serie tv “Adorazione”, prodotta da Picomedia Srl e tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciuolo, girata tra settembre e dicembre in diverse location di Latina e Sabaudia. Martedì la produzione è tornata nel capoluogo pontino per girare le ultime scene della serie, a breve disponibile su Netflix, esattamente in piazza del Popolo dove è rimasta fino a serata inoltrata.

“Un impegno importante che ha visto protagonista il nostro territorio, che dopo la prima e seconda stagione di Prisma torna in grande stile sulle piattaforme di streaming internazionale, dimostrando come la provincia di Latina sia indiscutibilmente location perfetta per film e, come in questo caso, di teen drama – commenta Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission – Ringrazio la Picomedia Srl e tutta la troupe per l’eccellente lavoro svolto e le sinergie instaurate sul territorio. Una realtà come la loro, ben nota per le serie di successo ‘Sabato, domenica e lunedì’ e ‘Mare fuori’, ha alimentato senza dubbio la forte vocazione cinematografica di questa terra, evidenziandone le grandi potenzialità anche in ottica di sviluppo economico e turistico.

Tra le location utilizzate troviamo anche le autolinee di Latina e per quanto riguarda la città di Sabaudia, le riprese sono state effettuate nell’Istituto “Rita Levi Montalcini” e nell’ex Albergo “Sabaudia al lago”, per l’occasione divenuto un bar accogliente.

“Ringraziamo la Latina Film Commission per il supporto offerto in tutti questi mesi di riprese e le amministrazioni comunali di Latina e Sabaudia per averci consentito di lavorare nella piena serenità. Particolare riconoscenza vorremmo rivolgerla al Comune di Latina, nelle figure del Sindaco, l’Assessore al Turismo e le loro segreterie perché in quest’ultima parte di riprese, non prevista nel piano iniziale di lavorazione, ha rilasciato tutte le necessarie autorizzazioni in tempi brevissimi, dimostrando eccezionale empatia e disponibilità. Raramente troviamo una così particolare attenzione. Non in ultimo, il nostro ringraziamento va a tutti i cittadini di Latina e Sabaudia perché, pur nella curiosità del set, ci hanno assicurato sempre la massima riservatezza e tranquillità di lavoro. Speriamo di tornare presto con nuovi progetti”, il commento dello staff di produzione della Picomedia Srl.