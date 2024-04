Il Fellini di Pontinia chiude la stagione con “Meno di due”

PONTINIA – Sabato 13 aprile alle ore 21.00 il teatro Fellini di Pontinia diretto da Clemente Pernarella torna con l’ultimo appuntamento della stagione di prosa 2023/2024, stagione realizzata grazie alla collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC- Ministero della Cultura e Regione Lazio” e grazie al Comune di

Pontinia.

La stagione 23/24 dunque sabato vivrà il suo quinto e ultimo atto: lo spettacolo “Meno di Due” prodotto da Teatrodilina, una delle realtà più interessanti del panorama italiano degli ultimi dieci anni costituita – come dichiarato nel “manifesto” della compagnia – da “ un gruppo di persone con esperienze diverse, che si sono unite con il proposito di condividere una pratica e un’idea di teatro. Dal suono al video, dall’arte contemporanea alla scrittura, dal cinema alla musica. Alla base del lavoro c’è la volontà di inventare spettacoli restituendo frammenti dei loro percorsi e andando alla ricerca di una comune identità, che sembra perduta ma non in modo irreparabile. Fare teatro è il gesto più contemporaneo e potenzialmente dirompente”.

Lo spettacolo è costruito intorno all’incontro tra due adulti che si sono intercettati online.

Il testo è di Francesco Lagi, interpretato da Anna Bellato e Francesco Colella, personaggi che provano a piacersi oltre la barriera pixelata del metaverso. Un testo su quello che è (e resterà) il mistero della relazione tra uomo e donna. Una storia semplice e diretta, due qualità che contraddistinguono da sempre il lavoro di Teatrodilina, compagnia che ci ha abituato a leggere il tempo che viviamo attraverso le storie di uomini e donne alle prese con la vita di tutti i giorni, con piccole e grandi questioni che emergono dal quotidiano senza che spesso i protagonisti stessi se ne accorgano. Come sempre con leggerezza ed eleganza, puntando molto sugli attori, Lagi costruisce dunque un racconto “piccolo” sulle distanze più o meno colmabili che la realtà virtuale spesso

rende invisibili.

Anche questa volta sarà attivo “Un bus chiamato Fellini”, il servizio navetta da Latina verso il teatro di Pontinia e ritorno. Il servizio è gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al 392/5407500 ed stato reso possibile grazie al contributo di Ke Cafè e di Colonial Gran Cafè. Sempre in virtù della collaborazione con Colonial Gran Cafè a partire dalle ore 19.00 e fino all’inizio degli spettacoli sarà possibile fare aperitivo ed avere servizio bar nel nel foyer di galleria.

UN BUS CHIAMATO FELLINI

Servizio navetta Latina Pontinia a/r

gratuito fino ad esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria

tramite wa al 3925407500

BIGLIETTI

PRIMO SETTORE: INTERO 23€

RIDOTTO (under 26/ over 65) 18€

SECONDO SETTORE: INTERO 18€

RIDOTTO (under 26/ over 65) 16€

Biglietti

disponibili su:

www.ciaotickets.com

info: www.fellinipontinia.com

392/5407500