Il velista della Fiamme Gialle di Gaeta Ruggero Tita medaglia d’oro alla prima tappa di Coppa del Mondo

GAETA – Il fuoriclasse della Vela Fiamme Gialle di Gaeta si aggiudica il prestigioso “Trofeo Princesa Sofia” in coppia con la prodiera Caterina BANTI (CC Aniene). Il 53° “Trofeo Princesa Sofía”, valevole come prima tappa di Coppa del Mondo, si è concluso con una grandissima prestazione (l’ennesima!) del gialloverde Ruggero TITA in coppia con Caterina BANTI (CC Aniene).

I campioni iridati della classe Nacra 17 conquistano la medaglia d’oro e si aggiudicano il prestigioso Trofeo con una giornata di anticipo avendo accumulato un vantaggio di ben 24 punti sufficienti per avere la matematica certezza di rimanere i leader assoluti con qualsiasi risultato in Medal Race.

La classifica finale del catamarano misto foil: oro agli azzurri Tita-Banti, argento ai connazionali Ugolini-Giubilei (AM) e bronzo ai britannici Gimson-Burnet.

“Contentissimi della vittoria ma consapevoli di aver vinto una tappa di avvicinamento alle olimpiadi. Era una regata di verifica e siamo felici del risultato ottenuto. Continueremo a lavorare ed a migliorarci in vista dei prossimi Giochi. Dedico questa vittoria alla mia nonna, che ci ha lasciato ad inizio settimana. È stata la custode dei miei trofei e delle mie medaglie, e sono sicuro che sarebbe stata contenta di custodirne anche questo”, ha commentano Tita.