PONTINIA – La strada statale 7 Appia è stata chiusa e riaperta solo dopo le 10 in corrispondenza del km 88.000, a Pontinia in provincia di Latina, a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli provocando il ferimento di tre persone.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità. Agli automobilisti sono stati garantiti percorsi alternativi con indicazioni sul posto.