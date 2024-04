Itri, gira di notte con un’arma clandestina, vede i carabinieri e si nasconde: arrestato

ITRI – Girava di notte armato di una pistola clandestina. I carabinieri hanno arrestato ad Itri, la sera di domenica, un uomo, già gravato da numerosi precedenti penali e considerato legato ad ambienti malavitosi. I militari lo hanno notato mentre era in un cortile privato dove, accortosi della pattuglia, l’uomo cercava di nascondersi dietro una pianta di ulivo. Una volta bloccato per controlli, proprio ai piedi dell’albero, i carabinieri hanno trovato una pistola modificata nella canna e priva di matricola, munita di serbatoio e con tre proiettili calibro 6,35 mm. Un’arma clandestina.

La pistola è stata sottoposta a sequestro insieme al telefono cellulare che conteneva due sim intestate fittiziamente a un’altra persona e l’uomo arrestato in flagranza e portato in carcere così come disposto dalla Procura della Repubblica in attesa dell’interrogatorio da parte del giudice.