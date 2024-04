Latina Calcio in lutto, è morto il padre di Mister Fontana

LATINA – Un grave lutto ha colpito in queste ore mister Gaetano Fontana. L’allenatore del Latina Calcio 1932 ha perso nella notte il papà. Lo annuncia la società nerazzurra mentre era atteso l’incontro con il tecnico per la presentazione della sfida casalinga contro la Turris valevole per la 36° giornata del campionato di serie C.

“Per rispetto del Mister la conferenza stampa prevista per alle 12,30 e annullata. Non ci sarà pertanto nessuna presentazione della gara e nel pomeriggio saranno diffusi i convocati di domani”, dicono dal Club.