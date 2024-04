Il caso Avvocatura in commissione trasparenza, Nasti: “Interim legittimo nei termini in cui è stato conferito”

LATINA – L’assessora Ada Nasti ha relazionato oggi in commissione Trasparenza sul contestato conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim, per l’Avvocatura comunale, alla segretaria generale Alessandra Macrì. Erano stati proprio gli avvocati attraverso il Consiglio dell’Ordine di Latina a chiedere una verifica all’ente sulla legittimità della nomina. Secondo Nasti “l’assegnazione ad interim della dirigenza dell’Avvocatura comunale nei termini esatti con la quale è stata posta in essere, e cioè limitando la stessa alle mere attività amministrative per il funzionamento dell’Ufficio, è del tutto legittima ed in linea con i principi affermati dal Consiglio di Stato”. Intanto il nuovo Regolamento dell’Avvocatura, che lunedì sarà sottoposto alla delegazione trattante.

A proposito del nuovo Regolamento, il direttore generale Agostino Marcheselli ha affermato che nello stesso “è confermata la piena indipendenza ed autonomia dell’Avvocatura comunale”. “Il Regolamento, quale parte integrante delle norme sull’ordinamento degli uffici e servizi – ha spiegato Marcheselli – definisce i compiti e le funzioni dell’avvocatura comunale, e in particolare dell’avvocato coordinatore quale primus inter pares. L’avvocatura comunale potrà inoltre contare su una struttura amministrativa di supporto per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie, funzionali all’espletamento della funzione togata che il Regolamento ben disciplina. La corresponsione dei compensi professionali trova ampio dettaglio nel documento che ci accingiamo a sottoporre a delegazione trattante”.

Anche la sindaca Celentano è intervenuta sull’argomento: “Quello che è emerso chiaramente – ha affermato la prima cittadina che ha seguito in streaming la seduta, tra i vari impegni istituzionali – è che le posizioni dell’amministrazione e dell’Avvocatura comunale non sono così distanti. Ci siamo già prontamente adoperati per potenziare l’organico dell’ufficio e risponderemo al più presto all’esigenza di una sede più adeguata al servizio, dotata di idonei spazi per gli archivi, in coerenza con la riorganizzazione e il potenziamento di tutti gli uffici già avviati”.