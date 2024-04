Latina, il duo Daniele Bonaviri e Monica De Luca apre gli “Incontri con la Chitarra”

LATINA – Da domani, sabato 27 aprile, entra nel vivo “Incontri con la chitarra”, una serie di concerti che anticipa il tradizionale appuntamento con la storica rassegna Caroso Festival. Si tratta di tre appuntamenti con altrettanti maestri delle sei corde, tutti in programma sul palco dell’Ateneo delle Arti, in via Don Torello a Latina.

Ad aprire la terza edizione dalle ore 19 sarà il duo composto da Daniele Bonaviri e Monica De Luca, tra i maggiori chitarristi italiani di flamenco che presenteranno un progetto che unisce l’intesa e la creatività di due musicisti dando vita ad un viaggio musicale tra flamenco antico e contemporaneo. Il programma prevede musiche originali del duo che spazieranno da Soleares “A mi manera” a “Fly” passando ad “Amarga verdad”, “Tanguileria”, ”Caminar”, “Tinto de verano”, “Lluvia”, “Arabo flamenco”, “Pacharán” per chiudere con “Buleria Tomatito”. I colori radiosi del mediterraneo sono narrati da Bonaviri e De Luca in composizioni originali che racchiudono il patrimonio folkloristico andaluso, l’eredità araba e sefardita mediante una coscienza musicale di radice hindú. Due modi di interpretare musiche i cui ritmi polimetrici e moduli melodici restituiscono la complessa eterogeneità delle terre da cui provengono. Un ampio spazio lasciato all’improvvisazione favorito dalla complicità dei musicisti aiuta a costituire l’offerta musicale sempre nuova e originale di questo inedito duo.

GLI ALTRI CONCERTI – I successivi due appuntamenti con “Incontri con la chitarra” saranno venerdì 3 maggio con il super ospite Jérémy Jouve e sabato 11 maggio con il giovane talento “nostrano” Nicola Galeotti. Il Caroso Festival – Incontri con la chitarra è come sempre ideato e diretto dal maestro Stefano Raponi. Il costo dei singoli eventi è di 10 euro per il duo Daniele Bonaviri e Monica De Luca, 15 euro per Jérémy Jouve e 7 euro per Nicola Galeotti. Si consiglia la prenotazione inviando una email a info@carosofestival.it o un messaggio whatsapp al numero 3282729468.