Latina, nel tratto riaperto spunta un nuovo pezzo di pista ciclabile

LATINA – Mentre sono in corso tra Piazza del Popolo e Via Diaz i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica stradale dopo la riapertura infrasettimanale del tratto ora escluso dal perimetro dell’area green, spunta un nuovo tratto di pista ciclabile segnalato dall’asfalto rosso realizzato proprio questa mattina. Come era naturale, congiungerà Corso Matteotti a Via Diaz (passando appunto da Piazza del Popolo), ricucendo i due tratti già esistenti nel centro storico. Si potranno così mettere in sicurezza le bicilette ora che le auto ricominceranno a transitare dal lunedì al venerdì sera in un’area chiusa da dieci anni. Accanto verranno segnalati i parcheggi a disco orario.

Resta allo studio – secondo quanto emerso durante la penultima seduta del consiglio comunale – l’eliminazione dell’intera pista ciclabile che congiunge gli edifici storici e i principali uffici del centro città.