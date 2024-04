Latina ospita la quinta tappa del tour nazionale Regioni d’Europa – Mercati Internazionali

LATINA – C’è grande fermento a Latina per la manifestazione Regioni d’Europa – Mercati Internazionali che porterà oltre 60 espositori internazionali in Piazza del Quadrato e Viale Italia. Dal 12 al 14 aprile infatti la kermesse internazionale , che sta riscuotendo grandi successi, sarà in città per la quinta attesissima tappa 2024.

“Ringraziamo il Sindaco Matilde Celentano e tutta l’Amministrazione che hanno fortemente voluto che Latina ospitasse una tappa del tour nazionale. Per noi è un piacere svolgere manifestazioni nel centro Italia perché sappiamo che l’evento è particolarmente apprezzato. E’ sempre uno sforzo in più richiesto ad operatori che arrivano dal Nord Europa percorrendo migliaia di chilometri ma crediamo che Latina sarà una delle tappe con più presenze di tutto il 2024”. Sono queste le parole di Giacomo Errico, presidente di Apeca e Fiva Confcommercio nazionale.

Per capire di cosa si tratta bisogna immaginare che ci saranno delegazioni, tra le tante, di Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ma anchre prodotti tipici alimentari ed artigianali da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria e altre regioni. Il cibo di strada, quello di qualità, sarà protagonista ma affiancato all’artigianato. Dalla paella spagnola alla pyta greca, dagli arrosticini abruzzesi all’asado argentino, dalla focaccia ligure alle mini crepes olandesi, dalle dolci tette delle monache pugliesi alla picanha brasiliana, dalle bombette pugliesi alle creme al tartufo, dalle specialità siciliane alle birre scozzesi, ma anche dalle spezie di tutto il mondo alla bigiotteria d’elitè.

“Mercati Internazionali – spiega Errico – è nata sull’idea di portare nelle piazze delle principali città d’Italia, una formula di mercato che si richiama alle storiche fiere annuali di tanti anni fa, attesissime perché portavano in città prodotti che non erano facilmente reperibili durante l’anno. Oggi con la globalizzazione i confini commerciali sono notevolmente cambiati ma c’è la possibilità, attraverso un lungo percorso di valutazione e selezione, di portare ancora delle cosiddette novità o eccellenze che siano di richiamo per i visitatori. Questa è la base del nostro progetto, perché la nostra attenzione è verso il cliente finale che deve considerare Regioni d’Europa – Mercati Internazionali come un full immersion di cultura e gusti di altri luoghi lontani”.

“Orgogliosi di ospitare questa straordinaria manifestazione” commenta Valter Papetti, presidente Fiva Lazio. “Saranno tre giorni – prosegue Papetti – in cui Latina sarà letteralmente invasa di visitatori e sicuramente la presenza di oltre 60 espositori in Piazza del Quadrato e Viale Italia sarà anche un tocca sana per le strutture ricettive del comprensorio e non solo”. Anche Roberto Delle Fontane, presidente Fiva Latina ha voluto sottolineare come “la presenza di espositori internazionali da lustro alla nostra associazione e alla città. Siamo sicuri che la tappa di Latina diventerà in futuro una delle più importanti di tutto il circuito annuale”.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento, ad ingresso gratuito ed orario continuato, avrà inizio a partire dalle ore 9 di venerdi 12 aprile e si concluderà nella tarda serata di domenica 14 aprile. Appuntamento quindi da non perdere a Latina per l’evento di artigianato e cibo di strada più importante dell’anno.