Latina, scende da casa e trova l’auto saccheggiata

LATINA – Un’auto è stata completamente saccheggiata, ne è rimasta solo la carrozzeria, la notte scorsa in Viale Nervi a Latina. A segnalarlo ai carabinieri il proprietario avvertito da un amico. Quando i militari del N.O.R. -Sezione Radiomobile, su richiesta della Centrale Operativa, sono arrivati sul posto hanno trovato un 38enne residente a Latina accanto all’auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione, senza paraurti, fari, sedili anteriori e senza i sistemi clima e intrattenimento. Sono in corso le indagini.