Latina, sgomberato in via dei Latini un immobile confiscato e occupato abusivamente

LATINA – E’ stato sgomberato questa mattina un immobile in Via dei Latini a Latina, oggetto di confisca, che continuava ad essere occupato abusivamente. L’immobile era stato sequestrato nel 2017 ed era stato successivamente acquisito al patrimonio dello Stato ai sensi del codice antimafia (D.L. 159/2011), a seguito di quanto emerso da una mirata attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza nei confronti di alcuni professionisti componenti un’associazione a delinquere finalizzata a mettere in atto truffe all’INPS.

Il bene confiscato era ancora occupato da uno degli indagati insieme alla sua famiglia, nonostante il provvedimento di sgombero emesso dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.

L’operazione è stata coordinata dalla Questura di Latina e ha visto in campo con la polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Latina.