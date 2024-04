Mercoledì alle 20:30 il Cisterna Volley riceve il Padova

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley torna in campo domani (mercoledì) alle 20:30 per il match con Pallavolo Padova valido per la terza giornata del girone dei play-off per il quinto posto. L’appuntamento è fissato al palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna di Latina e mette in palio punti pesantissimi per le due formazioni: i pontini arrivano da due sconfitte, la prima con Piacenza (3-1 in casa al debutto) e la seconda domenica scorsa a Modena (3-2) nella partita in cui il Cisterna con 12 aces è stata la migliore del turno in questo fondamentale, mentre Padova, dopo il k.o. in quattro set a Verona ha poi vinto con un netto 3-0 la sfida in Veneto contro la Lube. Alla luce di questi risultati il Cisterna è ultimo nella classifica di questa coda della stagione di Superlega con un punto mentre Padova è attualmente in terza piazza con tre punti: le migliori quattro del girone giocheranno le semifinali e poi la finale, prevista in in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo: la vincitrice risulterà quinta in classifica e di conseguenza qualificata alla prossima edizione della Challenge Cup.

«Padova è una squadra che abbiamo affrontato in partite molto intense durante la stagione regolare, insieme ci siamo sfidati con la consapevolezza di giocarci una sfida salvezza poi ci siamo incontrati nuovamente anche al torneo internazionale di Dubai, seppur con altri obiettivi – spiega Alessandro Finauri del Cisterna Volley – Ci prepariamo a una partita in cui cercheremo di dare il massimo con l’obiettivo di vincere e provare anche a superarli in questa fase dei play-off per il quinto posto: ci conosciamo ormai molto bene quindi saremo sicuramente preparati a quello che ci aspetta».

In campionato le squadre si sono confrontate in due match molto combattuti: nella sfida d’andata a Padova si sono imposti i veneti 3-2 trascinati da Gabi Garcia (27 punti personali, di cui tre aces, con il 63% in attacco) con il Cisterna che rispose con i 20 punti di Faure e i 12 muri vincenti di squadra, nella sfida di ritorno il Cisterna chiuse in quattro set con Faure e Bayram in evidenza in attacco (rispettivamente 24 e 17 punti) con 10 muri vincenti e 11 aces. Nell’ultima uscita Padova ha vinto in tre set con la Lube trovando in Desmet il top-scorer della partita con 15 punti (46%) e con sei aces di squadra e sette muri vincenti.

Il Cisterna arriva dalla sconfitta al quinto parziale in casa di Modena, che è risultata la partita più lunga di giornata in questa coda del campionato (due ore e 21 minuti), una sfida nella quale Finauri ha giocato dall’inizio. «Per me giocare al Pala Panini è stata un’esperienza bellissima e, se penso che fino a tre anni fa ero un appassionato proprio della squadra modenese e la guardavo in televisione, mi ha fatto molto piacere scendere in campo in questa partita – ammette Finauri – non è stato difficile adattarmi al ruolo del libero, pensavo peggio, c’era un po’ di ansia ovviamente ma una volta sceso in campo mi sono sciolto e tutto è andato bene».

Quella con Padova sarà l’ultima partita casalinga del Cisterna Volley in questa fase dei play-off per il quinto posto poi i giocatori di coach Guillermo Falasca saranno impegnati in due trasferte: domenica 14 aprile in casa della Lube (ore 18:00) e mercoledì 17 aprile (ore 20:30) a Verona.

BIGLIETTERIA – La vendita dei biglietti della partita con Padova è già attiva sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket sul territorio. Al botteghino del palazzetto dello sport di viale delle Province a Cisterna sarà possibile acquistare i tagliandi anche nel giorno del match: la mattina dalle ore 10:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 16:00 fino a inizio gara

3ª Giornata Andata – Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Mercoledì 10 aprile 2024, ore 20.30

Cisterna Volley – Pallavolo Padova

Arbitri: Caretti Stefano, Canessa Maurizio (Sumeraro Fabio)

Video Check: Bolognesi Claudio

Segnapunti: Scudiero Simona

Diretta VBTV

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cisterna Volley, 1 successo Pallavolo Padova)

EX: Nessuno

A caccia di record

Cisterna Volley:

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season:

Pavle Peric – 22 punti ai 200

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni:

Aleksandar Nedeljkovic – 14 attacchi vincenti ai 100

Pavle Peric – 18 punti ai 200

Jordi Ramon – 20 punti ai 300

Theo Faure – 26 attacchi vincenti ai 400

Efe Bayram – 27 punti ai 200

Pallavolo Padova:

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season:

Davide Gardini – 20 punti ai 300

Federico Crosato – 4 attacchi vincenti ai 100

Fabian Plak – 7 attacchi vincenti ai 100

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni:

Mathijs Desmet – 11 punti ai 200

Davide Gardini – 14 punti ai 300

Luca Porro – 15 punti ai 200

Fabian Plak – 6 attacchi vincenti ai 100