Pace ed economia, se ne parla nel caffè a Santa Lucia a Sezze

SEZZE – Si svolgerà domenica nell’oratorio della Parrocchia Santa Lucia a Sezze, l’iniziativa “Pace e economia”. L’appuntamento è per le ore 16 e l’obiettivo è quello del dialogo su temi fondamentali come la pace e il messaggio del Papa, in un momento così difficile.

“Lo scopo del dialogo – spiega Lucio Planera, che l’organizza – é quello che si è prefisso la parrocchia di Santa Lucia di Sezze, ad iniziare dal parroco, il giovane don Giovanni Grossi, giovane ma dotato di una certa dose di saggezza e di simpatia che lo rendono speciale, e da tutti i parrocchiani”. Il Caffè a Santa Lucia “Vuole essere un punto di incontro e di confronto costruttivo, aperto a tutti, attorno ad alcune questioni attuali che ci interrogano profondamente”.

L’altro obiettivo é quello di rispondere alle questioni attuali – come in questo primo incontro. “L’analisi parte dalle parole del Papa per arrivare poi a esaminare in particolare quanto sta accadendo in Ucraina”.

La relazione, molto attenta e puntuale di Lucio Planera, sarà letta durante l’appuntamento.